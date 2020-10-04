В Москве умерли ещё 27 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались ещё 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе возросло до 5370, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Накануне в столице умерли 29 пациентов с COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются.

Эксперт Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отметил, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.