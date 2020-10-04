Вирусолог допустил возможность продления части ограничений в России

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов не исключил, что с частичными ограничениями в России придётся жить «ещё год-два», пока не начнётся правильное использование вакцин. Такое мнение он высказал в беседе с URA.RU.

«В условиях частичных ограничений нам придётся жить ещё год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. Но не вводить жёсткого карантина — так мы положим экономику», — считает он.

Чепурнов добавил, что пока учёные не знают, насколько эффективными будут вакцины в массовом применении.

«Результативность и длительность иммунитета при вакцинации мы не представляем. И не узнаем, пока не появится много данных. Причём, вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами. Либо надо сделать легко применяемую вакцину, типа капельной, и регулярно пользоваться таким усилителем», — сказал вирусолог.

Как ранее рассказали в Кремле, введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается.

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя возможность ограничений, отметила: «Или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идём в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся».