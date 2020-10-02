Голикова рассказала, как избежать нового режима самоизоляции

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала граждан соблюдать все меры против распространения коронавирусной инфекции, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

Голикова отметила важность соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

«80—85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности. И на сегодняшний день очевидно, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от нас с вами», — подчеркнула она.

Голикова также предостерегла от самолечения и призвала при первых симптомах заболевания вызывать врача.

«У нас с вами по большому счёту нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идём в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее в Кремле заявили, что введение в России жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока не обсуждается.

В стране за сутки выявлено 9412 случаев коронавируса.

Эксперт Анатолий Альтштейн заявил НСН, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация начнёт меняться к лучшему.