Число выздоровевших от COVID-19 российских военных превысило 12,1 тысячи
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 48 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 126 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 41 994 военнослужащих сняты с медицинского контроля по коронавирусу.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.