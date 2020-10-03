Число выздоровевших от COVID-19 российских военных превысило 12,1 тысячи

За прошедшие сутки 48 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных информационного бюллетеня Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 48 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 126 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 41 994 военнослужащих сняты с медицинского контроля по коронавирусу.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.