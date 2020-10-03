В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих

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За прошедшие сутки 42 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из данных информационного бюллетеня Минобороны России.
В Минобороны рассказали о ситуации с COVID-19 среди военнослужащих
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 42 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 078 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 41 917 военнослужащих сняты с медицинского контроля по коронавирусу.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

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