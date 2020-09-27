В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные информационного бюллетеня Минобороны.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 11 960 человек», — заявили в министерстве.
При этом общее число вылечившихся среди гражданского персонала Минобороны выросло до 1493.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.