В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 14 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 11,9 тыс. заболевших COVID-19.

РИА Новости