Москалькова прокомментировала гибель журналистки в Нижнем Новгороде

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала гибель главного редактора интернет-издания «КозаПресс» Ирины Славиной в Нижнем Новгороде.
Москалькова прокомментировала гибель журналистки в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

«Нужно тщательно разобраться в причинах. Но в любом случае уход из жизни — это уход от борьбы за свои права. Трудно понять человека, который отдал Богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены», — написала она в Instagram.

2 октября в Нижнем Новгороде было обнаружено тело женщины с термическими ожогами.

В СК заявили о проведении по данному факту проверки. Было установлено, что погибшей является Ирина Мурахтаева (псевдоним — Ирина Славина).

Ей назначена посмертная экспертиза.

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