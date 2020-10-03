Лечащиеся на дому москвичи с коронавирусом получат пульсоксиметры

В Москве лечащиеся на дому пациенты с коронавирусом, у которых диагностирована пневмония, бесплатно получат пульсоксиметры, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», — написал он в блоге.

Как отметил Собянин, эти приборы позволяют «мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19».

3 октября мэр сообщил, что власти Москвы расширяют программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом.

Пациенты будут получать противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».