Лечащиеся на дому москвичи с коронавирусом получат пульсоксиметры

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В Москве лечащиеся на дому пациенты с коронавирусом, у которых диагностирована пневмония, бесплатно получат пульсоксиметры, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
Лечащиеся на дому москвичи с коронавирусом получат пульсоксиметры
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», — написал он в блоге.

Как отметил Собянин, эти приборы позволяют «мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19».

3 октября мэр сообщил, что власти Москвы расширяют программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом.

Пациенты будут получать противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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