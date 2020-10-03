Лечащиеся на дому москвичи с коронавирусом получат пульсоксиметры
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры», — написал он в блоге.
Как отметил Собянин, эти приборы позволяют «мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом — ключевой показатель для оценки состояния при COVID-19».
3 октября мэр сообщил, что власти Москвы расширяют программу бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом.
Пациенты будут получать противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».