Специалист рассказал о правилах использования медицинских масок

Индивидуальные средства защиты помогают сохранить здоровье в условиях пандемии. Об этом заявил член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.

«Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная своими руками из подручных средств — любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов» — заявил Бровко в интервью радио Sputnik

Специалист уточнил, что медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. В случае, если это многоразовая маска, её нужно регулярно стирать перед повторным использованием.

Бровко отметил, что при ношении маски на руке, на неё попадает пыль, грязь с улицы.

Лучше сложить маску и положить её в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами.

Также уточняется, что при ношении маски необходимо следовать следующему правилу: cторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу.

Ранее Минтранс Московской области усилил в общественном транспорте контроль за соблюдением масочного режима.