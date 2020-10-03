Специалист рассказал о правилах использования медицинских масок

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Индивидуальные средства защиты помогают сохранить здоровье в условиях пандемии. Об этом заявил член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко.
Специалист рассказал о правилах использования медицинских масок
  • Reuters

«Одноразовая, многоразовая, с респиратором или сделанная своими руками из подручных средств — любая маска является барьером, который в той или иной мере защищает нас от вирусов» — заявил Бровко в интервью радио Sputnik

Специалист уточнил, что медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. В случае, если это многоразовая маска, её нужно регулярно стирать перед повторным использованием. 

Бровко отметил, что при ношении маски на руке, на неё попадает пыль, грязь с улицы.

Лучше сложить маску и положить её в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами.

Также уточняется, что при ношении маски необходимо следовать следующему правилу: cторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. 

Ранее Минтранс Московской области усилил в общественном транспорте контроль за соблюдением масочного режима.

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