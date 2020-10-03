Роспотребнадзор: переохлаждение ослабляет иммунитет к коронавирусу
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«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала Пшеничная.
Пшеничная уточнила, что коронавирусная инфекция новая, и делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали возможные сроки выхода на плато по COVID-19.