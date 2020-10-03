Роспотребнадзор: переохлаждение ослабляет иммунитет к коронавирусу

Короткая ссылка
Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в период роста заболеваемости COVID-19 важно оставаться в тепле и не переохлаждаться. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Роспотребнадзор: переохлаждение ослабляет иммунитет к коронавирусу
  • globallookpress.com

«Необходимо соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию, стараться не переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала Пшеничная.

Пшеничная уточнила, что коронавирусная инфекция новая, и делать какие-либо прогнозы в отношении роста и спада заболеваемости крайне затруднительно.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали возможные сроки выхода на плато по COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить