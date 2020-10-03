В МЧС сообщили о снижении уровня воды в реках Хабаровского края
- © 27.mchs.gov.ru
«Под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населённых пункта в 7 муниципальных образованиях. За прошедшие сутки от воды освободилось 11 жилых домов. Общим итогом остаются подтопленными 21 жилой дом, более 2 500 земельных, приусадебных и дачных участков», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Уточняется, что в Хабаровске за сутки от паводковых вод освободились ещё два приусадебных участка, остаются подтопленными 14.
Всего от паводка в крае пострадали пять муниципальных районов, а также Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск.
Ранее сообщалось, что более 4 тыс. участков в 40 населённых пунктах Хабаровского края подтоплены из-за паводка на реке Амур.