Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 677 см

Короткая ссылка
Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре составляет 677 см, прирост за сутки — 19 см. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 677 см
  • РИА Новости
  • © Викентий Барковский

«Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 27 сентября 2020 года составил 677 см, прирост за сутки — 19 см», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Подчёркивается, что в Комсомольском городском округе под ударом водной стихии оказались 143 дачных участка и подтоплены 47 многоквартирных домов.

Отмечается, что группировка сил и средств МЧС России дежурит в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. участков в 40 населённых пунктах Хабаровского края подтоплены из-за паводка на реке Амур.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить