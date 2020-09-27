Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 677 см

Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре составляет 677 см, прирост за сутки — 19 см. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 27 сентября 2020 года составил 677 см, прирост за сутки — 19 см», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Подчёркивается, что в Комсомольском городском округе под ударом водной стихии оказались 143 дачных участка и подтоплены 47 многоквартирных домов.

Отмечается, что группировка сил и средств МЧС России дежурит в городах Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском, Амурском, Нанайском и Комсомольском районах.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. участков в 40 населённых пунктах Хабаровского края подтоплены из-за паводка на реке Амур.