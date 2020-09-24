МЧС сообщило о подтоплениях в 40 населённых пунктах в Хабаровском крае

Более 4 тыс. участков в 40 населённых пунктах Хабаровского края подтоплены из-за паводка на реке Амур. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Под влиянием водной стихии находятся 40 населённых пунктов в семи муниципальных образованиях. Общим итогом в зоне подтопления 59 жилых дома, более 4 тыс. земельных, приусадебных и дачных участков, а также 51 участок дорог», — приводит Интерфакс заявление.

Как уточняет агентство, днём ранее МЧС сообщало о 2 тыс. подтопленных участков.

Ранее стало известно, что уровень воды в реке Амур у города Хабаровск опустился ниже опасного значения в 600 см.