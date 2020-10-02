Бывший мэр Миасса умер в больнице в Москве
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Главного управления ФСИН по Москве.
«2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Виктор Ардабьевский, который ранее содержался в СИЗО-12», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в больнице Ардабьевский находился с 18 сентября.
«Предварительная причина смерти: хронические заболевания», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что умерла вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция.