Бывший мэр Миасса умер в больнице в Москве

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Бывший мэр города Миасс Челябинской области Виктор Ардабьевский, обвиняемый по делу о взятке, скончался в московской больнице. По предварительным данным, причиной смерти стало хроническое заболевание.
Бывший мэр Миасса умер в больнице в Москве
  • © Александр Уткин
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Главного управления ФСИН по Москве.

«2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Виктор Ардабьевский, который ранее содержался в СИЗО-12», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в больнице Ардабьевский находился с 18 сентября.

«Предварительная причина смерти: хронические заболевания», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что умерла вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция.

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