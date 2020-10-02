Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал важный аспект борьбы с коронавирусом.

«На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни. Для этого нужно обезопасить себя определёнными небольшими мерами», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение в стране жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается.

В Роспотребнадзоре заявили, что новые ограничительные меры могут ввести, если ситуация будет ухудшаться.