Онищенко оценил ситуацию с переводом части сотрудников на «удалёнку»

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.
Онищенко оценил ситуацию с переводом части сотрудников на «удалёнку»
  • РИА Новости

Об этом Геннадий Онищенко рассказал в эфире радиостанции НСН.

«Ограничения в основном коснутся офисных работников, так как в Москве металлургических заводов нет, автогиганты тоже перевелись все. Сотрудники в удалённом режиме не будут работать хуже, может, даже и лучше», — сказал специалист.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным.

«Это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа. У нас такой опыт есть: мы школьные классы распускаем, это прерывает подачу вируса в том или ином коллективе. Мера мэрии не останавливает производство и в то же время идёт в направлении прерывания эпидемиологического процесса», — отметил Онищенко.

Ранее московские власти рекомендовали перевести на удалённый режим работы до 50% сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить