Онищенко оценил ситуацию с переводом части сотрудников на «удалёнку»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил эффективность перевода части граждан, работающих в Москве, на удалённый режим работы.

Об этом Геннадий Онищенко рассказал в эфире радиостанции НСН.

«Ограничения в основном коснутся офисных работников, так как в Москве металлургических заводов нет, автогиганты тоже перевелись все. Сотрудники в удалённом режиме не будут работать хуже, может, даже и лучше», — сказал специалист.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным.

«Это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа. У нас такой опыт есть: мы школьные классы распускаем, это прерывает подачу вируса в том или ином коллективе. Мера мэрии не останавливает производство и в то же время идёт в направлении прерывания эпидемиологического процесса», — отметил Онищенко.

Ранее московские власти рекомендовали перевести на удалённый режим работы до 50% сотрудников.