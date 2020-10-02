Московские власти рекомендуют перевести на удалёнку до 50% сотрудников

Правительство Москвы рекомендует постепенно переводить на удалённый режим работы до 50% сотрудников офисов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Он отметил, что для предприятий, имеющих такую возможность, было введено обязательство перевести на удалёнку не менее 30% численности штата.

«Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удалённую работу», — цитирует РИА Новости Ефимова.

По его словам, с понедельника, 5 октября, на дистанционный режим работы в Москве должны перевестись около 2 млн человек.

Ранее стало известно, что власти Москвы будут вводить санкции против предприятий, которые нарушат требования безопасности в условиях распространения коронавируса, в частности о переводе части сотрудников на удалёнку.