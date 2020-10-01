Собянин допустил санкции против нарушающих требования предприятий

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Власти Москвы будут вводить санкции против предприятий, которые нарушат требования безопасности в условиях распространения коронавируса, в частности о переводе части сотрудников на удалёнку.
Собянин допустил санкции против нарушающих требования предприятий
  • © Евгений Самарин / Официальный сайт Мэра Москвы

«Весной компании переводили не 30% сотрудников, а до 70% без ущерба для основного производства. В этот раз, в осеннюю волну, к сожалению, так не происходит. Мы видим передвижения по городу, на дорогах девятибалльные пробки, в метро много людей. Очевидно, что рекомендации не работают... Будем запрашивать у предприятий чёткую информацию, более того — направлять им информацию, что у них работают люди старше 65, хронические больные, что их надо обязательно переводить на дистанционную работу. Если совсем не услышат, то будем вводить санкции», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, что «диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить».

С 5 октября требование о переводе не менее 30% работников в Москве на удалённую работу становится обязательным. Исключением станут сотрудники, чьё присутствие на работе является критически важным для функционирования организации.

Как отметил Собянин, в настоящее время в Москве нет необходимости в ужесточении ограничительных мер, но если в городе будут «наплевательски» относиться к рекомендуемым мерам, то вероятность введения жёстких мер высока.

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