В Подмосковье возбудили дело о халатности из-за убийства в детсаду

Следователи по итогам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности по факту убийства воспитательницы в детском саду Воскресенска 31 августа, сообщает Воскресенская городская прокуратура.

«Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК России направлены в следственный орган, которым возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в пресс-релизе на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе проверки в детском саду выявлены «многочисленные нарушения действующего законодательства в части обеспечения мер безопасности и охраны дошкольного учреждения».

«Фактически в детском саду находился всего один охранник, ряд видеокамер были в нерабочем состоянии, не все помещения оборудованы средствами охранной сигнализации и охвачены системой видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, работники дошкольного учреждения в нарушение требований по охране жизни и здоровья детей допустили в здание постороннего.

31 августа в Воскресенске мужчина убил работавшую в детском саду жену на глазах у детей.

Мужчина был задержан и впоследствии арестован. В ходе допроса он заявил, что совершил преступление на почве ревности.