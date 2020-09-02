В Подмосковье мужчина арестован по подозрению в убийстве жены из ревности

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Суд в Подмосковье санкционировал арест мужчины, задержанного по подозрению в убийстве своей жены в детском саду, где она работала воспитателем.
В Подмосковье мужчина арестован по подозрению в убийстве жены из ревности
  • РИА Новости

«По ходатайству следователя судом в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК России), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он заявил, что совершил преступление на почве ревности», — сообщила Интерфаксу представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

31 августа мужчина проник на территорию детского сада в Воскресенске, нашёл супругу, работавшую с группой, и нанёс ей ножевые колото-резаные ранения, от которых женщина скончалась на месте.

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