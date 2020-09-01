В Подмосковье мужчина убил женщину в детском саду
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в Главном следственном управлении СК по Московской области.
«31 августа мужчина проник на территорию детского сада, расположенного в Воскресенске. После чего вошёл в группу, где работала его супруга, и нанёс ей ножевые колото-резаные ранения шеи и верхних конечностей», — указали в ведомстве.
Жертва нападения скончалась на месте, мужчина задержан.
Следователи и криминалисты изъяли нож с места убийства, в настоящий момент специалисты допрашивают свидетелей.
В октябре 2019 года в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина убил шестилетнего ребёнка ножом во время тихого часа.
В конце марта суд направил на принудительное лечение убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.