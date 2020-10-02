В Москве назвали размер штрафов за нарушение правил по удалёнке

Московские организации, которые не переведут на удалёнку 30% работников, могут оштрафовать на 300 тыс. рублей, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц будет наложен штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, на юрлиц и ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как подчеркнул Данчиков, принимаемые меры необходимы для сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что половина служащих московского правительства перейдёт на удалённую работу.

Мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей перевести не менее трети сотрудников на удалёнку.