В Госдуме оценили рекомендацию перевести на удалёнку до 50% сотрудников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала рекомендацию правительства Москвы постепенно переводить на удалённый режим работы до 50% сотрудников офисов.

«Если инициатива направлена на сохранение безопасности и здоровья горожан, то нужно прислушиваться», — считает Бессараб.

Депутат отметила, что для работодателей перевод сотрудников на дистанционный режим работы «уже не представляет особой сложности».

«Такая практика уже имеется. Сегодня действительно очень важно нам всем не создавать большого скопления населения, с целью обезопасить себя и не допустить распространения инфекции до той критической точки, когда больничные учреждения не будут справляться с наплывом пациентов. Нам нужно опять поберечь друг друга», — добавила она.

Ранее московские власти рекомендовали перевести на удалённый режим работы до 50% сотрудников.