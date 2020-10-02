Совладелец «Суммы» Магомедов рассказал ОНК об условиях в СИЗО

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RT
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, содержащийся в СИЗО «Лефортово», рассказал, что ему мала тюремная кровать, не хватает занятий спортом, и пожаловался на скудный ассортимент тюремного ларька. Об этом сообщает специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в изоляторе.
Совладелец «Суммы» Магомедов рассказал ОНК об условиях в СИЗО
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Тут нет спортивного зала, а в прогулочных двориках нет возможности заниматься спортом. От этого у людей с больной спиной происходит атрофия мышц», — привёл Клин слова Магомедова. 

Спортзал в настоящее время находится на ремонте, сказал ОНК представитель администрации «Лефортово». 

Магомедов сообщил также, что при его росте 193 см тюремная кровать ему коротка. 

«Примерно десять сантиметров не хватает», — сказал он. 

Представитель администрации СИЗО «Лефортово» пояснил членам ОНК, что в изоляторе устанавливаются стандартные тюремные кровати и удлинить их администрация не может. При этом существование такой проблемы в СИЗО не отрицают — Магомедов не единственный, кто испытывает такие неудобства. В «Лефортово» есть заключённый ростом 203 см, сказал представитель администрации.  

Совладелец «Суммы» высказал правозащитнику претензии к ассортименту тюремного ларька «Лефортово». 

«В других московских СИЗО работает тюремный магазин ФГУП ФСИН России, там ассортимент 500 позиций, можно заказывать готовые блюда. А здесь в ларьке 30—35 позиций и нельзя заказывать готовую еду», — сказал Магомедов. 

Члены ОНК регулярно получают такого рода жалобы, особенно много их было в период жёстких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, когда был прекращён приём передач и посылок, напомнил Борис Клин.

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы 31 марта 2018 года. 

11 мая 2018 года Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

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