В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

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В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
  • РИА Новости

Как сообщила RT член ОНК Москвы Марина Литвинович, Магомедов доставлен с подозрением на коронавирус в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина».

«В СИЗО «Лефортово» у трёх заключённых подозревают коронавирус, один из них, Зиявудин Магомедов, госпитализирован в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина» для обследования, возможно, ему сделают КТ», — сказала правозащитница со ссылкой на представителя администрации следственного изолятора «Лефортово».

Она уточнила, что члены ОНК не располагают информацией о результатах теста на коронавирус, взятого у Магомедова, а также у двух других заключённых «Лефортово» — Андрея Каминова и Дмитрия Михальченко.

«Пока известно лишь, что все трое должны пройти обследование в больнице, Зиявудин Магомедов там уже находится. Кроме того, адвокаты и следователи проходят в «Лефортово» в защитных костюмах и очках, а члены ОНК будут общаться с заключёнными в комнате для краткосрочных свиданий через стекло», — добавила она.

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы 31 марта 2018 года.

11 мая 2018 года Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.

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