В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
«За последние сутки подтверждено 186 летальных случаев... За весь период по России умерли 21 077 человек», — говорится в сообщении.
Накануне в стране умерли 169 пациентов с COVID-19.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.