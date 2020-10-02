В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 186 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 21 077 пациентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

РИА Новости

«За последние сутки подтверждено 186 летальных случаев... За весь период по России умерли 21 077 человек», — говорится в сообщении. Накануне в стране умерли 169 пациентов с COVID-19. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заболевших коронавирусом россиян является нежелание обратиться к врачу. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.