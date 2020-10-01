В школах Подмосковья усилят контроль за здоровьем учеников

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Контроль за состоянием здоровья учеников в школах Подмосковья усилят с 5 октября. Детей с температурой выше 37 °С до занятий допускать не будут.
В школах Подмосковья усилят контроль за здоровьем учеников
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«Планируется усиление степени контроля. Мы с понедельника начинаем линейный контроль, который будет осуществляться Министерством образования во всех школах Московской области», — цитирует министра образования региона Ирину Каклюгину телеканал «360».

Министр добавила, что под ударом из-за коронавируса находятся именно учителя, так как дети обычно переносят COVID-19 бессимптомно. В связи с этим педагогам рекомендовали использовать маску при близкой работе со школьниками.

«Безусловно, проветривание и дезинфекция помещений — это к персоналу школы. Мы будем проверять это в каждой школе Московской области дополнительно, начиная с понедельника», — сказала Каклюгина.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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