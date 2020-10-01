Воробьёв рекомендовал подмосковным школам уйти на каникулы с 5 октября

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно документу, рекомендация адресована руководителям подмосковных образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что эти меры позволят минимизировать риски инфицирования COVID-19 на фоне роста числа выявленных случаев заболевания.