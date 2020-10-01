В Подмосковье рассказали о ситуации с каникулами в школах

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что с 5 октября многие школьники в регионе уйдут на осенние каникулы, у остальных каникулы начнутся в ноябре. Об этом сообщает телеканал «360».

Она отметила, что график каникул устанавливает сама школа.

По её словам, есть два вида учебного графика: модульный и по четвертям. Министр уточнила, что половина школ учится по модульной системе, а остальные — по четвертям.

«У тех, кто по модульной, плановые каникулы начинаются с 5 октября. У другой половины они должны быть в начале ноября», — заявила Каклюгина.

Также она заявила, что тем школам, у которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать, исходя из эпидемической ситуации в муниципалитетах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.