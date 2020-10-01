Во Владивостоке стартует Восточный цифровой форум

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Восточный цифровой форум Ryssky MeetUp & Digital Region начинается в пятницу, 2 октября, во Владивостоке.
Во Владивостоке стартует Восточный цифровой форум
  • Pixabay

На два дня, 2 и 3 октября, Дальневосточный федеральный университет станет местом встречи представителей власти, высокотехнологичного бизнеса, студентов и авторов прорывных IT-проектов, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами форума выступили медиахолдинг PrimaMedia, правительство Приморского края, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.

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