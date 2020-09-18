Международный морской бизнес-форум состоится 6—7 октября в Севастополе

Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.

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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Программа форума включает деловые мероприятия, профильные сессии, круглые столы. Участники обсудят вопросы гражданского и военного судоремонта, судостроения, производства судовых комплектующих, морского и речного водного транспорта, круизного и водного туризма, рыболовства и аквакультуры. В рамках салона пройдёт показ новейших боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота. Ранее sova.info сообщал, что Волжский инвестиционный форум пройдёт в Самаре.