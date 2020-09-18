Международный морской бизнес-форум состоится 6—7 октября в Севастополе

Короткая ссылка
Международный морской бизнес-форум и Севастопольский морской салон состоятся 6—7 октября в рамках Морской недели России под эгидой Морской коллегии при правительстве России.
Международный морской бизнес-форум состоится 6—7 октября в Севастополе
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Программа форума включает деловые мероприятия, профильные сессии, круглые столы. Участники обсудят вопросы гражданского и военного судоремонта, судостроения, производства судовых комплектующих, морского и речного водного транспорта, круизного и водного туризма, рыболовства и аквакультуры.

В рамках салона пройдёт показ новейших боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота.

Ранее sova.info сообщал, что Волжский инвестиционный форум пройдёт в Самаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить