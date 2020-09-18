Волжский инвестиционный форум пройдёт в Самаре

Волжский инвестиционный форум начнёт работу 16 октября в Самаре.

Об этом сообщает sova.info.

Главная тема — «Точки роста: Государство. Бизнес. Партнёрство». Эксперты обсудят развитие финансовой и инвестиционной отраслей.

«Сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия. Поэтому Волжский инвестиционный саммит сейчас так необходим и своевременен», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры поддержки бизнеса в России.