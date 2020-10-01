Эксперт прокомментировал ситуацию с чаевыми в ресторанах

Совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers и «Чайхона №1» Алексей Васильчук поддержал новое правило о том, что с 2021 года кафе и рестораны не смогут больше включать чаевые в счета гостей.

Об этом Алексей Васильчук рассказал в беседе с телеканалом «360».

По его словам, сейчас заведения довольно редко включают чаевые в счёт. В основном это встречается на банкетных мероприятиях.

«Это такой инструмент, когда в банкеты люди включают 10% за сервис. С точки зрения текущей работы ресторанов мало кто с этим работает. Я, честно говоря, считаю, что такая система расхолаживает работу официантов», — заявил Алексей Васильчук.

Он пояснил, что чаевые должны быть добровольным решением гостя.

«Когда чаевые включены в счёт, они попадают во все налогооблагаемые базы, в том числе НДС. А это зарплата и налоги. Механизма, который разделяет, на сегодняшний день не существует, поэтому, по моему мнению, сейчас люди напрямую подключаются к официантам через QR-коды — и это гораздо удобнее для официантов в том числе», — заключил ресторатор.

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