Крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море
- РИА Новости
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Отмечается, что крейсер отразил атаку условного противника с воздуха и уничтожил макет плавающей мины.
Также флагман ТОФ установил радиоэлектронные помехи.
Помимо этого были проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля и оказанию помощи оказавшемуся за бортом человеку.
Ранее во Владивосток после участия в крупномасштабных учениях «Океанский щит — 2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг».