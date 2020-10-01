Крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море

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Ракетный крейсер «Варяг» осуществил артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ).
Крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Отмечается, что крейсер отразил атаку условного противника с воздуха и уничтожил макет плавающей мины.

Также флагман ТОФ установил радиоэлектронные помехи.

Помимо этого были проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля и оказанию помощи оказавшемуся за бортом человеку.

Ранее во Владивосток после участия в крупномасштабных учениях «Океанский щит — 2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне вернулся отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг».

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