Борис Грачевский прокомментировал идею запрета рекламы безалкогольного пива

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Режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал идею запрета рекламы безалкогольного пива.
Борис Грачевский прокомментировал идею запрета рекламы безалкогольного пива
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

«Давайте будем честны. Когда закрыли один из мощнейших путей рекламы, а значит, и возможность зарабатывать разным компаниям, в том числе телеканалам и радиостанциям, они мгновенно стали рекламировать безалкогольное пиво», — цитирует НСН ведущего.

Он подчеркнул, что, раз запрещено, реклама данного продукта вообще не нужна.

Ранее в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним.

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