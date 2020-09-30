Режиссер, сценарист и художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский прокомментировал идею запрета рекламы безалкогольного пива.

«Давайте будем честны. Когда закрыли один из мощнейших путей рекламы, а значит, и возможность зарабатывать разным компаниям, в том числе телеканалам и радиостанциям, они мгновенно стали рекламировать безалкогольное пиво», — цитирует НСН ведущего.

Он подчеркнул, что, раз запрещено, реклама данного продукта вообще не нужна.

Ранее в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним.