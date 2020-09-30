Эксперт рассказал о методах борьбы со стрессом

Психиатр, психотерапевт Владимир Малыгин в интервью радио Sputnik рассказал о методах борьбы со стрессом.

«При обсессивно-компульсивных расстройствах люди ждут до десяти лет, прежде чем обратиться за помощью. Это утяжеляет состояние», — цитирует издание Владимира Малыгина.

Он подчеркнул важность обращения к специалистам, призвал не заниматься самолечением.

Как считает эксперт, даже если принимать привычные препараты, которые продаются без рецепта, это может усугубить ситуацию, потому что человек не получает необходимую профессиональную помощь.

«В основе корвалола и его аналогов лежат сильнодействующие вещества — барбитураты. Это не лекарство, основанное на травах. В этом случае увеличение доз вызовет зависимость от фенобарбитала», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на то, что антидепрессанты, напротив, не вызывают зависимости, вопреки распространённому мнению. Но назначать их может только врач.

Ранее в беседе с Nation News доктор психологии Антон Бичун рассказал о признаках депрессии.