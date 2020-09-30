Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Тюмени детей
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Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные пресс-службы регионального Департамента здравоохранения.
«Трое пострадавших детей были доставлены в ОКБ №1», — цитирует издание сообщение ведомства.
Состояние детей тяжёлое: глубокие ожоги 55%, 60% и 65% поверхности тела.
Пациенты находятся в реанимации, получают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в Тюмени произошёл пожар в дачном посёлке, в результате один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.