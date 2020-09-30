Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Тюмени детей

Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших на пожаре в Тюмени.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на данные пресс-службы регионального Департамента здравоохранения.

«Трое пострадавших детей были доставлены в ОКБ №1», — цитирует издание сообщение ведомства.

Состояние детей тяжёлое: глубокие ожоги 55%, 60% и 65% поверхности тела.

Пациенты находятся в реанимации, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошёл пожар в дачном посёлке, в результате один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.