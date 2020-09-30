В Тюмени при пожаре один ребёнок погиб и трое пострадали

В Тюмени произошёл пожар в дачном посёлке, в результате один ребёнок погиб, ещё трое пострадали.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его данным, в садовом товариществе «Малинка» горел двухэтажный деревянный дом.

«Ребенок 2015 года рождения погиб. Ещё три ребенка пострадали, они госпитализированы», — заявили в экстренных службах.

Отмечается, что пожар локализован на площади 48 кв. м.

Как пишет megatyumen.ru, пострадавшие дети доставлены в больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее в Балашихе при пожаре в жилом доме погибли три человека.