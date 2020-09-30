В Тюмени при пожаре один ребёнок погиб и трое пострадали
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По его данным, в садовом товариществе «Малинка» горел двухэтажный деревянный дом.
«Ребенок 2015 года рождения погиб. Ещё три ребенка пострадали, они госпитализированы», — заявили в экстренных службах.
Отмечается, что пожар локализован на площади 48 кв. м.
Как пишет megatyumen.ru, пострадавшие дети доставлены в больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Ранее в Балашихе при пожаре в жилом доме погибли три человека.