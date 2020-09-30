В Москве за сутки выписаны ещё 1349 вылечившихся от коронавируса
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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1349 пациентов», — цитирует её РИА Новости.
По её словам, всего в столице от коронавируса вылечились 248 650 заболевших.
28 сентября в Москве от коронавируса вылечились 942 пациента.
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост случаев коронавируса в Москве.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН заявил, что уже существующие препараты, проходящие стадию клинических испытаний, должны стать главным козырем в борьбе с COVID-19.