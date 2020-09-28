В Москве от коронавируса вылечились ещё 942 пациента
Ещё 942 пациента вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- © РИА Новости / Илья Питалев
Как пишут «Известия», всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.
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