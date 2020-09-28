В Москве от коронавируса вылечились ещё 942 пациента

Ещё 942 пациента вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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