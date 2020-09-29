Голикова назвала основные причины заболевания коронавирусом в России

Большинство заболевших коронавирусной инфекцией считают основными причинами появления у них болезни несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

«На что я бы хотела обратить внимание, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80—85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях», — сказала она.

По её словам, необходимо соблюдать предъявляемые требования, в том числе масочный режим и социальное дистанцирование, чтобы Россия не вернулась к ограничительным мерам, которые вводились весной 2020 года.

Кроме того, она рассказала, что суточный прирост заболеваемости COVID-19 в России вырос в 1,7 раза.

В свою очередь, Путин назвал коронавирус незаметным, но опасным противником.