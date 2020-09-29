Путин назвал коронавирус «опасным и тихим врагом»

Коронавирусной инфекция COVID-19 — это незаметный, но очень опасный противник и враг. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

«Как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы столкнулись, весь мир столкнулся и мы, в России, тоже с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания и ковид не в последнюю очередь является таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, люди часто этого не чувствуют.

«Но мы это с вами знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — добавил он.

В начале совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России суточный прирост заболеваемости COVID-19 вырос в 1,7 раза.