Песков: Путин думает о прививке от коронавируса

Президент России Владимир Путин думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он (Путин. — RT) уже сам заявил, что думает о прививке. Поэтому давайте дождёмся, когда он сам примет такое решение», — ответил Песков на вопрос о том, когда президент сделает прививку от коронавируса.

8 сентября стало известно, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

Ранее сообщалось, что дочь президента России Владимира Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.