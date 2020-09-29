Песков: Путин думает о прививке от коронавируса

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Президент России Владимир Путин думает о том, чтобы сделать прививку от коронавируса, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: Путин думает о прививке от коронавируса
  • РИА Новости

«Естественно, в случае главы государства, конечно, действуют особые меры предосторожности. Он (Путин. — RT) уже сам заявил, что думает о прививке. Поэтому давайте дождёмся, когда он сам примет такое решение», — ответил Песков на вопрос о том, когда президент сделает прививку от коронавируса.

8 сентября стало известно, что первая партия российской вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V» выпущена в гражданский оборот.

Ранее сообщалось, что дочь президента России Владимира Путина испытала на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

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