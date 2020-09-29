Кабмин снял ограничения на закупку противолейкозного «Винкристина»

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Правительство России сняло ограничения на закупку противолейкозного препарата «Винкристин». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин снял ограничения на закупку противолейкозного «Винкристина»
  • РИА Новости

«Препарат для лечения лейкоза и других онкологических заболеваний «Винкристин» будут допускать к госзакупкам без ограничений», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Винкристин» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Медикаменты из этого списка, которые изготавливаются за рубежом, не участвуют в аукционах, если есть аналоги хотя бы от двух производителей из ЕАЭС.

В случае с данным препаратом такое ограничение мешало эффективному лечению, отметили в пресс-службе. Так, смена лекарства могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием.

В конце августа были утверждены правила субсидирования ввоза из Франции в Россию препарата «Онкаспар» для больных лейкозом детей.

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