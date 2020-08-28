Мишустин подписал постановление касательно ввоза препарата «Онкаспар»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования ввоза из Франции в Россию препарата «Онкаспар» для больных лейкозом детей.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. В апреле 2020 года было принято решение импортировать 1,5 тыс. упаковок препарата. На эти цели правительство выделило более 273,5 млн рублей», — отмечается в документе.

Как уточняется, закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод.

В начале августа Мишустин подписал постановление о допуске иностранных лекарств для лечения лейкоза, лимфомы и орфанных заболеваний у детей к госзакупкам без ограничений.

Ранее был расширен список стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.