В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пива

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение члена Общественной палаты, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.

Говорин подчеркнул, что его позиция заключается в том, что любые виды рекламы алкогольной продукции «нежелательны».

«В этом смысле он (Хамзаев. — RT) прав. Просто эти детали непонятны: когда человек или ребёнок, тем более подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует по большому счёту — алкогольное пиво или безалкогольное. Такие же бутылки, такой же цвет, так же рекламируется. Я думаю, что мы постепенно к этому (к запрету на рекламу. — RT) придём, понятно, что сразу это сложно», — отметил депутат.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.

Он отметил, что во время демонстрации данной рекламы так или иначе зрители получают информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги.