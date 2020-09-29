Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
«При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнёт спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через 2-3 недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — цитирует РИА Новости эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Он отметил, что данный модельный анализ подразумевает три возможных сценария.
По его словам, в строгих мерах изоляции смысла нет.
Ранее Агаси Тавадян заявил, что карантин — это не панацея от коронавируса, большую эффективность имеет масочный режим.