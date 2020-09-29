Эксперт оценил эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Карантин — это не панацея от коронавируса, большую эффективность имеет масочный режим, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«В 50 регионах наблюдается рост летальных исходов COVID-19», — цитирует РИА Новости Тавадяна.

По его словам, введение карантина не послужит кардинальному изменению ситуации, двухнедельный карантин работает, если его соблюдают 80% населения, в России это сложно обеспечить.

Он уточнил, что масочный режим более эффективен.

Ранее вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов заявил, что эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах.