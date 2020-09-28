Роспотребнадзор заявил об ускорении циркуляции коронавируса в Москве

В Москве за последние три недели зафиксирован трёхкратный рост темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

«Летом мы были в состоянии, когда этот индекс был 0,25—0,3, то есть практически не было рисков инфицирования друг от друга. А сейчас за последние три недели индекс вырос в три раза», — цитирует её ТАСС.

Как уточняет агентство, коэффициент распространения коронавируса в Москве по данным на 28 сентября составил 1,94, что стало максимумом с начала мая, а темп распространения инфекции ускорился до 0,77% против 0,26% три недели назад.

В Москве за последние сутки госпитализировали почти 800 человек с коронавирусом.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и жителям столицы с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу без особой необходимости.