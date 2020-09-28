В Москве за сутки с коронавирусом госпитализированы 795 человек

Почти 800 человек с коронавирусом поступили в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице подтверждено 2217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растёт, за сутки в больницы поступили 795 человек», — сообщили в штабе.

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы, в том числе людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, соблюдать требования Роспотребнадзора.